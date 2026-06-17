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17 июня 2026 в 04:10

В школах может появиться новый спортивный онлайн-модуль

Бугаев: фиджитал-спорт может войти в школьную программу после апробации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Фиджитал-спорт может стать частью школьной программы в качестве вариативного модуля после завершения апробации, сообщил РИА Новости первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. По его словам, сейчас тестирование нового модуля проходит в 59 школах.

Сейчас проходит апробация фиджитал-модуля. Если она покажет положительные результаты, фиджитал-спорт может войти как вариативный модуль в школьную программу, — заявил Бугаев.

Он подчеркнул, что первые результаты проекта оцениваются положительно, однако окончательные выводы будут сделаны после следующего учебного года. Такой формат помогает совмещать компьютерные игры с традиционными видами спорта и чаще выводить школьников на спортивные площадки, отметил Бугаев.

Ранее парламентарии предложили предоставить родителям право выбирать школьное меню своим детям через «Госуслуги». Авторы инициативы отметили, что такой подход поможет улучшить качество школьного питания и снизить количество жалоб. Парламентарии подчеркнули, что в настоящее время решение о школьном меню часто остается на усмотрение администрации учреждения или оператора питания.

Общество
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