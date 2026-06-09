Школьников предложили кормить через «‎Госуслуги» В Госдуме хотят закрепить право родителей на выбор школьного меню для детей

Депутаты от думской фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Ксения Горячева во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру просвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить родителям право выбирать школьное меню своим детям через «Госуслуги», документ есть в распоряжении ТАСС. Авторы инициативы отметили, что такой подход поможет улучшить качество школьного питания и снизить количество жалоб.

Парламентарии подчеркнули, что в настоящее время решение о школьном меню часто остается на усмотрение администрации школы или оператора питания, а мнение родителей игнорируется. Это приводит к тому, что дети могут отказываться от предлагаемых блюд, что, в свою очередь, увеличивает расходы семей и снижает эффективность системы школьного питания.

Депутаты предложили внести изменения в Федеральный закон «Об образовании в РФ», которые позволят родителям участвовать в выборе меню. Они указали, что голосование может проходить на родительских собраниях, через советы родителей или путем электронного голосования на «Госуслугах».

Ранее диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова заявила, что еда в школьных столовых готовится из полуфабрикатов и является ультрапереработанной. Она отметила, что часто качество еды в столовых остается неудовлетворительным.