ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 15:40

Диетолог объяснила, чем опасно школьное питание

Диетолог Дианова: школьное меню состоит из ультрапереработанной еды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Еда в школьных столовых готовится из полуфабрикатов и является ультрапереработанной, рассказала Общественной Службе Новостей диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Она отметила, что часто качество еды в столовых остается неудовлетворительным.

Во-первых, пельмени, наггетсы, пицца, сосиски — это ультраобработанная еда с избытком соли, насыщенных жиров и трансжиров, усилителей вкуса и консервантов. Они не имеют ничего общего с диетологическими стандартами, разработанными для растущих детей. Во-вторых, в меню огромное количество рафинированных углеводов: сахар, варенье, джемы, сгущенное молоко, белый хлеб, сдоба, сладкие хлопья, — рассказала Дианова.

Диетолог подчеркнула, что такие продукты могут привести к развитию ожирения, диабету и другим хроническим заболеваниям. По ее словам, необходимо пересмотреть меню, исключить полуфабрикаты и добавить больше свежих овощей, фруктов и нежирного белка.

Ранее сенатор Иван Новиков заявил, что в российских школах следует запретить продажу продуктов со скрытым сахаром, а также убрать их из меню. Он отметил, что скрытый сахар — это одна из основных причин детского ожирения в стране.

Общество
школы
питание
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.