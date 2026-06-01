Диетолог объяснила, чем опасно школьное питание

Еда в школьных столовых готовится из полуфабрикатов и является ультрапереработанной, рассказала Общественной Службе Новостей диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Она отметила, что часто качество еды в столовых остается неудовлетворительным.

Во-первых, пельмени, наггетсы, пицца, сосиски — это ультраобработанная еда с избытком соли, насыщенных жиров и трансжиров, усилителей вкуса и консервантов. Они не имеют ничего общего с диетологическими стандартами, разработанными для растущих детей. Во-вторых, в меню огромное количество рафинированных углеводов: сахар, варенье, джемы, сгущенное молоко, белый хлеб, сдоба, сладкие хлопья, — рассказала Дианова.

Диетолог подчеркнула, что такие продукты могут привести к развитию ожирения, диабету и другим хроническим заболеваниям. По ее словам, необходимо пересмотреть меню, исключить полуфабрикаты и добавить больше свежих овощей, фруктов и нежирного белка.

Ранее сенатор Иван Новиков заявил, что в российских школах следует запретить продажу продуктов со скрытым сахаром, а также убрать их из меню. Он отметил, что скрытый сахар — это одна из основных причин детского ожирения в стране.