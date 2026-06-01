Экономист оценил вероятность падения доллара летом

Летом 2026 года курс доллара может снизиться, рассказал «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он отметил, что сейчас валюта стремится к фундаментальным значениям.

Курс доллара стремится к своим фундаментальным значениям, которые сейчас составляют порядка 65 рублей. Да, я считаю, что мы увидим в самое ближайшее время продолжение движения к этим значениям, а соответственно, уверенное преодоление отметки ниже 70 рублей, — рассказал Балынин.

Экономист подчеркнул, что укрепление рубля обусловлено несколькими факторами: высоким уровнем доверия россиян к национальной валюте, активным развитием внутреннего туризма, а также укреплением экономических и политических отношений с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС. По его словам, дополнительными драйверами выступают переход на расчеты в национальных валютах и благоприятная конъюнктура цен на нефть.

Ранее сообщалось, что рубль в мае занял второе место среди мировых валют по темпам укрепления к доллару, уступив только израильскому шекелю. За месяц российская валюта подорожала к доллару на 4,9%.