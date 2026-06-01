Глава переехавшей в Россию из Франции многодетной семьи Фабрис Сорлин подарил президенту России Владимиру Путину статую Богоматери Фатимской после того, как его супруга Изабэлль была удостоена звания «Мать-героиня». Изначально он выступал на французском языке, однако в конце перешел на русский и заявил, что победа будет за Россией.

Миллионы католиков по всему миру соединяются в молитве с Российской Федерацией. <...> Победа будет за нами! — сказал Сорлин.

Француз также выразил уверенность, что Россия и Франция сохранят связь, несмотря на исторические сложности. Обращаясь к президенту, он поблагодарил его за высокую награду, присвоенную его супруге, и предложил в дар статую Богоматери. По словам Сорлина, этот образ символизирует то, что Россия продолжает играть важную роль на международной арене.

Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», заявил, что традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить в целом ряде стран. По его словам, Россия будет поддерживать всех, кто столкнулся с таким давлением.