ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 17:08

«Победа будет за нами»: многодетный француз сделал подарок Путину

Многодетный француз Фабрис Сорлин подарил Путину статую Богоматери Фатимской

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава переехавшей в Россию из Франции многодетной семьи Фабрис Сорлин подарил президенту России Владимиру Путину статую Богоматери Фатимской после того, как его супруга Изабэлль была удостоена звания «Мать-героиня». Изначально он выступал на французском языке, однако в конце перешел на русский и заявил, что победа будет за Россией.

Миллионы католиков по всему миру соединяются в молитве с Российской Федерацией. <...> Победа будет за нами! сказал Сорлин.

Француз также выразил уверенность, что Россия и Франция сохранят связь, несмотря на исторические сложности. Обращаясь к президенту, он поблагодарил его за высокую награду, присвоенную его супруге, и предложил в дар статую Богоматери. По словам Сорлина, этот образ символизирует то, что Россия продолжает играть важную роль на международной арене.

Ранее Путин на встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», заявил, что традиционные семейные ценности сейчас пытаются отменить в целом ряде стран. По его словам, Россия будет поддерживать всех, кто столкнулся с таким давлением.

Общество
Владимир Путин
Франция
многодетные семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.