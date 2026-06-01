«Не просто биография»: продюсер о желании Долиной снять фильм о себе

Продюсер Рудченко: Долина хочет потешить самолюбие благодаря фильму-байопику

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Народная артистка России Лариса Долина хочет потешить самолюбие, сняв фильм-байопик, выразил мнение в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, певица также рассматривает данную идею как способ заработка.

Я думаю, что Долина, осознавая частое попадание в информационную повестку, хочет монетизировать свою деятельность. Видимо, она рассматривает съемку фильма как дополнительный источник доходов. И этот байопик — не просто биография, а также способ потешить самолюбие. Весь мир, мол, ополчился против нее, а она все равно считает себя королевой. Это история о самоутверждении и попытке заработать. Все-таки написание биографии или съемка фильмов о самой себе — это всегда желание подтвердить свою значимость, — пояснил Рудченко.

Он не исключил, что широкого зрительского успеха у этой картины, скорее всего, не будет. По словам продюсера, фильм оценят только истинные поклонники Долиной.

Я не думаю, что фильм, который хочет снять о себе Долина, будет популярен в широких массах. Скорее всего, его будут просматривать в узких кругах, где ценят и любят творчество певицы. Однако хочу заметить, что эти круги значительно уменьшились. Поэтому говорить о каких-то аншлагах в прокатах я не берусь. Я не думаю, что это будет настолько востребованная населением работа, хотя она имеет место быть, — заключил Рудченко.

Ранее сообщалось, что Долина ведет переговоры о создании фильма или сериала, основанного на событиях из ее жизни. Помимо музыки, исполнительница активно работает в театре. В разные годы артистка участвовала в мюзиклах и постановках, включая рок-оперу «Джордано» и спектакль «Любовь и шпионаж».

