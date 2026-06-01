«У меня диеты нет»: Ярмольник назвал свое любимое мороженое

Советский и российский актер Леонид Ярмольник на Дне мороженого в ГУМе рассказал, что больше всего любит шоколадный пломбир. Он уточнил, что не придерживается какой-либо диеты, поэтому не ограничивает себя в сладком, передает корреспондент NEWS.ru.

На самом деле, шоколадный пломбир. Когда хочется, тогда да, ем. В этом смысле у меня диеты нет, — сказал Ярмольник.

Акцию День мороженого организовал благотворительный фонд «Галчонок», учредителем которого является актриса Юлия Пересильд. Лакомство стоит 100 рублей. Вырученные средства пойдут на нужды фонда.

Ранее главный врач городской поликлиники № 220 Анна Косенкова рассказала, что классический сливочный пломбир и фруктовый сорбет на натуральных загустителях считаются самыми полезными видами мороженого. По ее словам, классический пломбир отличается наиболее сбалансированным составом за счет натуральных жиров, белков и минимального количества сахара.

Продажи мороженого в России в период с 18 по 21 мая выросли в 1,5 раза. При этом в годовом выражении 12–21 мая реализация данного продукта увеличилась на 70%.