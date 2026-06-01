ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 16:35

В Кремле раскрыли, как долго будет обсуждаться будущее Армении в ЕАЭС

Песков: странам ЕАЭС предстоит до декабря обсудить все нюансы вокруг Армении

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четырехстороннее заявление лидеров стран ЕАЭС предполагает, что все нюансы, связанные с тонкостями пребывания Армении в союзе, будут проработаны до декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что профильным структурам предстоит доложить о проработке этого вопроса лидерам стран, передает ТАСС.

Это все предстоит обсудить до декабря, — сообщил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что любые политические решения Еревана не смогут испортить глубокие союзнические связи между Россией и Арменией. Российский лидер особо подчеркнул, что народы двух стран на протяжении многих столетий связывают прочные узы дружбы.

До этого Путин заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза и последующего повышения цен на энергоресурсы страна может лишиться 14% своего валового внутреннего продукта. Также, продолжил он, Армения столкнется с ростом тарифов на железнодорожные перевозки и ужесточением требований к своим автоперевозчикам.

Власть
Дмитрий Песков
ЕАЭС
Армения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.