В Кремле раскрыли, как долго будет обсуждаться будущее Армении в ЕАЭС Песков: странам ЕАЭС предстоит до декабря обсудить все нюансы вокруг Армении

Четырехстороннее заявление лидеров стран ЕАЭС предполагает, что все нюансы, связанные с тонкостями пребывания Армении в союзе, будут проработаны до декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что профильным структурам предстоит доложить о проработке этого вопроса лидерам стран, передает ТАСС.

Это все предстоит обсудить до декабря, — сообщил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что любые политические решения Еревана не смогут испортить глубокие союзнические связи между Россией и Арменией. Российский лидер особо подчеркнул, что народы двух стран на протяжении многих столетий связывают прочные узы дружбы.

До этого Путин заявил, что в случае выхода Армении из Евразийского экономического союза и последующего повышения цен на энергоресурсы страна может лишиться 14% своего валового внутреннего продукта. Также, продолжил он, Армения столкнется с ростом тарифов на железнодорожные перевозки и ужесточением требований к своим автоперевозчикам.