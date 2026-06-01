Медведев раскрыл мотивацию Пашиняна в отношении ЕАЭС

Премьер Армении Никол Пашинян хочет продолжать пользоваться льготами ЕАЭС, зарабатывая на России и других странах союза, пока Армению не позовут в ЕС, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале на платформе МАКС. По его словам, Пашинян устранился от решения сложного вопроса выбора между объединениями — подобно тому, как в свое время Лев Троцкий устранился от заключения непопулярного Брестского мира.

Отвечая на призыв провести референдум о том, в каком интеграционном объединении состоять Армении (ЕАЭС или ЕС), он применил легендарную формулу Льва Давидовича [Троцкого]: «Ни войны, ни мира, а армию распустить». Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европу. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза, — написал Медведев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна сможет получать природный газ в качестве платы за транзит топлива через свою территорию в рамках проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP). По его словам, через республику пройдет газопровод и за этот транзит Еревану будут платить газом.