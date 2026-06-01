В Кремлевском дворце состоялась «Дискотека Детского радио»

«Дискотека Детского радио» прошла в Кремлевском дворце 31 мая. Масштабный семейный праздник был приурочен к Международному дню защиты детей.

«Дискотека Детского радио» снова проходит на главной сцене страны накануне Дня защиты детей, и это очень символично. Крепкая семья — одна из основополагающих традиционных ценностей России, и важно, что в этот день дети и родители проводят время вместе — в атмосфере дружбы и веселья. Такие моменты укрепляют семейные связи, дарят всем нам ощущение единства, тепла и оптимизма, — рассказал генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

На сцену вышли «Классные», Анна Немченко и Алиса Буслова, а также группы «Без игрушек», «Андерсон», Dabro и «Непоседы». На мероприятии выступили Игорь Николаев и Вероника Николаева, а также Милана Учайкина и Мария Янковская. В концерте приняли участие и другие артисты, чьи композиции ежедневно звучат в эфире Детского радио.

Отдельным событием мероприятия стала премьера песни Алисы Бусловой «Девочка в игре». Эта композиция стала музыкальным сопровождением для семейного приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», который является экранизацией одноименной популярной книги писателя Сола Тая.

