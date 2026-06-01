ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 16:11

«Калашников» начал поставки турбобеспилотника

«Калашников» начал поставки новейшего скоростного беспилотника СКАТ 220

БПЛА СКАТ-350М представленный на 13-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX БПЛА СКАТ-350М представленный на 13-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Концерн «Калашников» начал поставки заказчику новейшего скоростного беспилотника СКАТ 220 собственной разработки, сообщила пресс-служба компании. Аппарат снабжен электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 150 минут.

Концерн «Калашников» начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата (БЛА) СКАТ 220 собственной разработки заказчику, — сказано в сообщении.

Новый беспилотник создан на основе широко известного беспилотника СКАТ 350 М, но вес аппарата меньше — 12 килограммов, что позволяет ему достигать рекордных показателей по скорости — до 160 километров в час.

Обновленный беспилотник стартует с катапульты и садится на парашюте. Его надежность и износостойкость сопоставимы с показателями предшественника. СКАТ 220 применяется в охране, экологическом надзоре, сельском хозяйстве и для мониторинга энергообъектов, транспортной инфраструктуры и ЛЭП.

Ранее специалисты УрФУ создали конструкции для двухуровневой защиты зданий от атак беспилотников в условиях плотной городской застройки. Новая система может быть применена в том числе для объектов топливно-энергетического комплекса.

Россия
Калашников
беспилотники
технологии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.