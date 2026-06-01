«Калашников» начал поставки турбобеспилотника

Концерн «Калашников» начал поставки заказчику новейшего скоростного беспилотника СКАТ 220 собственной разработки, сообщила пресс-служба компании. Аппарат снабжен электрическим двигателем, способен находиться в воздухе более 150 минут.

Новый беспилотник создан на основе широко известного беспилотника СКАТ 350 М, но вес аппарата меньше — 12 килограммов, что позволяет ему достигать рекордных показателей по скорости — до 160 километров в час.

Обновленный беспилотник стартует с катапульты и садится на парашюте. Его надежность и износостойкость сопоставимы с показателями предшественника. СКАТ 220 применяется в охране, экологическом надзоре, сельском хозяйстве и для мониторинга энергообъектов, транспортной инфраструктуры и ЛЭП.

