01 июня 2026 в 16:50

Умер ветеран, участвовавший в параде Победы 1945 года

В Тверской области умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич

Участник ВОВ Иван Кладкевич Участник ВОВ Иван Кладкевич Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
В Тверской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич, сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале на платформе МАКС. Кладкевич командовал пулеметным расчетом в боях под Ржевом, а также участвовал в параде Победы 1945 года в Киеве. Ему был 101 год.

Ушел из жизни легендарный Иван Кладкевич. «Гвардии рядовой Великой Отечественной» — как скромно и просто он называл сам себя. Так называются мемуары Ивана Кладкевича о пережитом во время войны. Книга эта стоит на полке в моем рабочем кабинете: тяжелое, страшное и очень честное повествование, — написал Королев.

Как сообщил глава региона, Кладкевич прошел через ключевые и наиболее тяжелые сражения Великой Отечественной войны. В 1942 году, будучи курсантом училища, он добровольно отправился на фронт и участвовал в боях под Ржевом, где командовал пулеметным расчетом, был ранен и впоследствии награжден орденом Красной Звезды.

После лечения и выписки из госпиталя он продолжил службу и участвовал в освобождении Белоруссии, а в День Победы прошел в парадном строю в Киеве. Глава региона назвал его уход большой утратой для Тверской области и выразил соболезнования.

Ранее мэр Смоленска Александр Новиков сообщил, что в возрасте 101 года умерла ветеран Великой Отечественной войны Людмила Клещева. Она также была почетным гражданином города.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
