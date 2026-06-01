Умер ветеран, участвовавший в параде Победы 1945 года

В Тверской области ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Кладкевич, сообщил глава региона Виталий Королев в своем канале на платформе МАКС. Кладкевич командовал пулеметным расчетом в боях под Ржевом, а также участвовал в параде Победы 1945 года в Киеве. Ему был 101 год.

Ушел из жизни легендарный Иван Кладкевич. «Гвардии рядовой Великой Отечественной» — как скромно и просто он называл сам себя. Так называются мемуары Ивана Кладкевича о пережитом во время войны. Книга эта стоит на полке в моем рабочем кабинете: тяжелое, страшное и очень честное повествование, — написал Королев.

Как сообщил глава региона, Кладкевич прошел через ключевые и наиболее тяжелые сражения Великой Отечественной войны. В 1942 году, будучи курсантом училища, он добровольно отправился на фронт и участвовал в боях под Ржевом, где командовал пулеметным расчетом, был ранен и впоследствии награжден орденом Красной Звезды.