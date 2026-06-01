Стало известно, кто получит бесплатные билеты на чемпионат мира по футболу

Болельщикам Саудовской Аравии пообещали бесплатные билеты на ЧМ-2026

Болельщики футбольной сборной Саудовской Аравии смогут бесплатно получить билеты на матчи чемпионата мира 2026 года, сообщается на странице команды в социальной сети X. Эту информацию также подтвердил аккаунт посольства Саудовской Аравии в Соединенных Штатах.

В публикации говорится, что от болельщиков требуется лишь посещение стадиона, а обеспечение билетами берет на себя организатор. При этом конкретные условия получения бесплатных мест на трибунах и их общее количество не уточняются.

Британское издание The Sun отмечает, что стоимость билетов на игры саудовской команды достигает $3 тыс. (213 060 рублей), однако тысячи мест до сих пор остаются нераспроданными. В начале апреля Международная федерация футбола (ФИФА) повысила цены на билеты на 40 из 104 матчей турнира.

Сборная Саудовской Аравии сыграет в группе H, где ее соперниками станут Уругвай, Испания и Кабо-Верде. Встречи пройдут в Майами-Гарденс (штат Флорида), Атланте (Джорджия) и Хьюстоне (Техас).

Ранее футболист Лионель Месси вошел в состав аргентинской сборной. Он сыграет на своем шестом чемпионате мира. Ассоциация футбола Аргентины опубликовала список из 26 игроков, вошедших в окончательную заявку сборной на ЧМ-2026. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.