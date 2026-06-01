Мишустин раскрыл, от чего нужно защищать детей

Дети сейчас не воспринимают литературу, теряя фокус и концентрацию не только на ней, но и на серьезных вещах, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Этому способствуют в том числе слишком долгие игры в телефоне, в совокупности от этой проблемы их нужно защищать, считает он, передает ТАСС.

Надо, конечно, детишек наших защищать. От невнимания к литературе, от того, чтобы не проводить за играми очень много времени со своими телефонами, — заявил он.

Глава кабмина признал, что быстрая смена визуальной информации сегодня стала общей проблемой. Он отметил, что молодежь привыкает к такому формату и из‑за этого порой теряет фокус на более важных вещах — например, при изучении школьных предметов или чтении художественной и приключенческой литературы.

