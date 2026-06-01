Стало известно, куда направят задержанный Францией танкер «Тагор»

Задержанный танкер «Тагор» 2 июня прибудет в залив Дуарнене на западе Франции, сообщила пресс-служба Морской префектуры Атлантики. Там судно будет поставлено на якорь.

Танкер «Тагор» <...> прибудет утром во вторник, 2 июня, в залив Дуарнене в департаменте Финистер, — говорится в сообщении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании в Атлантическом океане нефтяного танкера «Тагор», который следовал из России. По его словам, операция была проведена в открытом море при поддержке ряда союзников Парижа, включая Великобританию. Известно, что на борт судна поднялась инспекционная группа, которая обвинила экипаж в предполагаемом нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержание Францией российского танкера граничит с пиратством. Он подчеркнул, что Россия считает такие меры незаконными. Представитель Кремля добавил, что Россия учтет негативный опыт и примет для обеспечения безопасности своих судов дополнительные меры.

