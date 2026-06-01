«Граничит с пиратством»: в Кремле осудили задержание Францией танкера РФ

Задержание Францией российского танкера граничит с пиратством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, Россия считает такие меры незаконными.

Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным, — сказал Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Военно-морские силы Франции задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер «Тагор», следовавший из России. Он рассказал, что операцию провели в открытом море при поддержке некоторых союзников Парижа, в том числе Великобритании. По словам главы государства, на танкер якобы распространяются международные санкции.

В начале мая Береговая охрана Швеции взяла на абордаж танкер в Балтийском море. Речь идет о судне Jin Hui, которое ходит под сирийским флагом. Шведские власти утверждали, что 182-метровое судно находится в списках санкций Европейского союза и Великобритании. Следователи начали предварительное расследование.

