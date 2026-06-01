01 июня 2026 в 11:06

Стали известны подробности задержания танкера из России

Задержанный французскими ВМС танкер следовал из Мурманска

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нефтяной танкер, задержанный Военно-морскими силами Франции в Атлантическом океане, следовал из Мурманска, сообщила пресс-служба Морской префектуры по Атлантическому региону Франции. По данным ведомства, на борт судна поднялась инспекционная группа, которая обвинила экипаж в предполагаемом нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

31 мая 2026 года силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, более чем в 400 морских милях к западу от крайней точки Бретани, в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска, — говорится в сообщении.

В настоящее время танкер сопровождается французскими военными кораблями к месту стоянки для дальнейшей проверки. Отмечается, что операция была проведена совместно с Великобританией.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании в Атлантическом океане нефтяного танкера «Тагор», который следовал из России. По его словам, операция была проведена в открытом море при поддержке ряда союзников Парижа, включая Великобританию.

Мир
танкеры
задержания
ВМС
Франция
Мурманск
