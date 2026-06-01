Российская делегация на очередной сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП) укажет на несоблюдение Западом обязательств по борьбе с международной преступностью, следует из заявления на сайте МИД РФ. Ведомство отметило, что западные страны отказываются исполнять российские запросы о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Практикуемое Западом незаконное применение односторонних ограничительных мер наносит непоправимый ущерб коллективным усилиям мирового сообщества в борьбе с преступностью, — сказано в сообщении.

Представители РФ намерены привлечь внимание ООН к самым опасным видам преступности и поделиться опытом борьбы с транснациональными бандами. В МИД считают, что нельзя играть в одни ворота, все обязаны соблюдать правила ООН, а международное сотрудничество должно быть честным — без двойных стандартов.

До сведения Управления ООН по наркотикам и преступности (секретариат КППУП) доведут позицию о необходимости продолжать техническое содействие государствам на равноправной основе. Россия готова расширять совместные с УНП ООН донорские проекты нуждающимся странам в сфере борьбы с наркотиками, коррупцией, киберпреступностью и безопасности на море, добавили в министерстве.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Запад искажает позицию Москвы по вопросу предупреждений о безопасности дипломатического персонала в Киеве. Он отметил, что западные государства пытаются использовать подобные предупреждения в качестве доказательства якобы агрессивных действий со стороны России.