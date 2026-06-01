В одном регионе введут штрафы за нарушения эксплуатации электросамокатов

В Красноярском крае начнут штрафовать за нарушения эксплуатации электросамокатов

В Красноярском крае введут штрафы за нарушения эксплуатации кикшеринговых электросамокатов — мера распространится как на пользователей, так и на операторов аренды, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на региональный парламент. Решение приняли в связи с резким ростом числа ДТП с участием СИМ.

По данным властей, за восемь месяцев 2025 года в одном только Красноярске зафиксировали 353 аварии с арендными самокатами. Увеличение числа ДТП по сравнению с прошлым аналогичным периодом составило 217%.

Теперь за превышение скорости на СИМ с пользователей будут взыскивать от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, за движение в запрещенных зонах потребуют выплатить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а за неправильную парковку — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Ответственность для операторов будет выше. За несвоевременный вывоз техники, несоблюдение скоростного режима и парковку в неположенных местах им будет грозить штраф в размере от 5 тыс. до 60 тыс. рублей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева заявила, что этим летом в Иркутской области ужесточат контроль за детьми на электросамокатах, питбайках и квадроциклах. Если ребенка заметят на одном из указанных средств передвижения, родителям несовершеннолетнего будет грозить штраф.

