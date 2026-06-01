Директор ЗАЭС ответил на вопрос о радиационном загрязнении из-за удара БПЛА

Удар украинского беспилотника по Запорожской АЭС не мог спровоцировать выброс радиации, сообщил информационной службе «Вести» директор станции Юрий Черничук. При этом он назвал эту атаку первой целенаправленной и осознанной со стороны Киева.

Таким дроном, несмотря на всю его опасность и всю его мощность, привести к выбросу радиации, конечно, не получится. Хотя последствия от таких ударов — мы на этом много раз настаивали, еще раз будем настаивать, — что любые удары по любому объекту, который находится на территории атомной станции, они потенциально могут привести к радиационной аварии, — отметил он.

Радиационное заражение может произойти не только из-за прямого попадания в реактор, подчеркнул Черничук. Такой вариант развития событий возможен и при череде ситуаций, которые приведут к утечке опасных веществ наружу, объяснил директор ЗАЭС.

Ранее Черничук заявил, что шестой блок станции мог быть полностью утерян из-за атаки украинского дрона. Мощности взрывчатки, по его словам, хватило бы для пробития 50-сантиметровой стены машинного зала.

Также руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что атаки беспилотников на Запорожскую АЭС ставят под удар основные принципы ядерной безопасности. Он потребовал немедленно остановить подобные действия.