01 июня 2026 в 13:13

Директор ЗАЭС ответил на вопрос о радиационном загрязнении из-за удара БПЛА

Запорожская АЭС Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Удар украинского беспилотника по Запорожской АЭС не мог спровоцировать выброс радиации, сообщил информационной службе «Вести» директор станции Юрий Черничук. При этом он назвал эту атаку первой целенаправленной и осознанной со стороны Киева.

Таким дроном, несмотря на всю его опасность и всю его мощность, привести к выбросу радиации, конечно, не получится. Хотя последствия от таких ударов — мы на этом много раз настаивали, еще раз будем настаивать, — что любые удары по любому объекту, который находится на территории атомной станции, они потенциально могут привести к радиационной аварии, — отметил он.

Радиационное заражение может произойти не только из-за прямого попадания в реактор, подчеркнул Черничук. Такой вариант развития событий возможен и при череде ситуаций, которые приведут к утечке опасных веществ наружу, объяснил директор ЗАЭС.

Ранее Черничук заявил, что шестой блок станции мог быть полностью утерян из-за атаки украинского дрона. Мощности взрывчатки, по его словам, хватило бы для пробития 50-сантиметровой стены машинного зала.

Также руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что атаки беспилотников на Запорожскую АЭС ставят под удар основные принципы ядерной безопасности. Он потребовал немедленно остановить подобные действия.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
