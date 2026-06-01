В Госдуме оценили публикацию об украинской школе, где учат убивать русских Депутат Милонов: Запад способствует насаждению ненависти у детей

Идеология, насаждаемая на Украине, — это абсолютный фашизм и глубинная, почти бытовая ненависть к России, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так он прокомментировал публикацию британского издания The Sunday Telegraph о киевской школе, где детей учат убивать русских.

Идеология, насаждаемая на Украине, — это абсолютный фашизм и глубинная, почти бытовая ненависть к России. Ее не нужно специально прививать извне — она живет внутри этой системы. Любой ребенок, выросший вне украинской демонической системы ложных ценностей, был бы нормальным человеком. Но на Украине детей с малых лет пичкают чудовищной информацией. И Запад этому потворствует: помогает, подогревает, тиражирует пропаганду, — заявил Милонов.

По мнению парламентария, милосердие и благотворительность «не являются коньком украинцев».

Украинцы не особо жалуют никого, кроме, возможно, солдат ВСУ. Милосердие и благотворительность — это не их конек. Так что я абсолютно согласен с британскими коллегами в одном: общими усилиями они действительно вырастили чудовище, — заключил Милонов.

Ранее британское издание The Sunday Telegraph опубликовало репортаж из школы в Киеве под заголовком: «Киевские дети никогда бы не застрелили животное… но они бы убили русских».

До этого Милонов заявил NEWS.ru, что запреты, не сопровождаемые альтернативами, негативно влияют на детей. По его словам, современные подростки не переносят неопределенности и не готовы мириться с ложью.