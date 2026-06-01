Спутали с оленем и бобром: охотник убил подростка и сдался полиции

В ночь на 31 мая в Кемеровской области охотник случайно убил подростка, спутав его с диким животным. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Выследили с тепловизором

Об убийстве 17-летнего подростка в социальных сетях рассказала его мать, пишет NGS42.RU. Источник издания в правоохранительных органах утверждает, что юношу застрелили ночью на трассе Междугорное — Крапивинский.

По одной из версий, компания мужчин якобы выпивала, после чего решила отправиться на охоту, взяв с собой дробовик. На месте охотники использовали тепловизор, в котором увидели некое животное. После выстрела стало понятно, что жертвой оказалась не дичь, а подросток.

Думали, что ГИБДД

Telegram-канал «112» пишет, что подростков было двое. Они ехали по дороге на мопедах и заметили приближающийся автомобиль. Юноши съехали с дороги в кусты, решив, что навстречу едут сотрудники ГИБДД. На самом деле на автомобиле марки УАЗ ехали трое мужчин, возвращавшихся с охоты.

Как пишет «112», выстрелил в сторону 17-летнего подростка местный житель, 42-летний Евгений. Осознав, что выстрел пришелся в подростка, мужчины скрылись. Но спустя несколько часов самостоятельно приехали в отдел полиции.

Сейчас охотник задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

NGS24.RU пишет, что подозреваемый работает в лесной промышленности. Также с ним на охоте были один коллега и местный футбольный тренер.

«Гоняли по полям»

Однако недалеко от места событий, как говорит источник издания, находился очевидец, который дал иные показания. По его словам, нетрезвая компания не охотилась на зверей, а «гоняла по полям» несовершеннолетних мальчишек на питбайках.

Портал VSE42.RU со ссылкой на местную жительницу пишет, что подозреваемый и его товарищи путаются в показаниях.

«Виновные несут бред: сначала думали, что олень, потом — бобры», — сказала местная жительница.

Официально ни одно из ведомств пока не подтвердило факт инцидента.

