01 июня 2026 в 14:55

Посол РФ в Белграде поблагодарил Сербию за реакцию на теракт в Старобельске

Александр Боцан-Харченко
В Международный день защиты детей у центрального входа в посольство России в Сербии прошла акция в память о жертвах теракта в Старобельске, сообщает ТАСС. Глава российской дипмиссии в Белграде Александр Боцан-Харченко выразил признательность сербам за их массовую поддержку после трагедии.

Хочу, естественно, поблагодарить Сербию, прежде всего в данном случае я говорю о гражданах Сербии, о простых людях, которые в массовом порядке буквально в первые часы после трагедии, после преступного террористического акта киевского режима стали обращаться с соболезнованиями, выражали сочувствие и искреннее переживание, — сказал посол.

Дипломат также провел параллель между терактом в Старобельске и бомбардировками Югославии силами НАТО в 1999 году. Помимо этого, он обратил внимание на то, что сербские журналисты, в отличие от западных коллег, давали честное освещение произошедшего.

В свою очередь, замглавы комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева заявила, что удары ВСУ были намеренными. По ее убеждению, международное сообщество должно осознать: жертвой такого насилия может стать любой ребенок, если вовремя не пресечь рост неонацизма.

Ранее омбудсмен Яна Лантратова заявила, что Россия должна увековечить память детей, погибших от ударов ВСУ, и не допустить повторения подобных трагедий. Она напомнила о недавней атаке на колледж в Старобельске, где погиб 21 студент, и об ударе по Геническу, унесшем жизнь шестилетнего мальчика.

