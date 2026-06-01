В Госдуме ответили, почему ВСУ переключились на удары по школам и колледжам Депутат Журавлев: ВСУ вымещают обиду на российских детях за поражения на фронте

Вооруженные силы Украины наносят удары по российским детям, вымещая на них обиду за поражения на фронте, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. На этом фоне, по его словам, Россия должна уничтожать заводы, производящие дроны для Киева.

Украина как режим, безусловно, террористический, и конфликт ведет своеобразно — сознательно и прицельно убивая беззащитных женщин и детей. Точно так же, кстати, вели себя в Великую Отечественную войну гитлеровские войска, вымещая свои обиды за фронтовые поражения на мирном населении. Уверен, что с каждым днем число дронов, летящих по российской территории, будет только увеличиваться — в Европе наращивают производство. Единственный способ борьбы с ними — не сбивать каждый, как комара в тайге, а нанести удары по самим заводам, — сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что также необходимо устранить все пути, по которым западное вооружение доставляется на Украину, включая мосты и железнодорожные станции. По мнению парламентария, в противном случае количество трагедий может возрасти.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали школу в Васильевке в День защиты детей. По его словам, обломки беспилотника упали на крышу здания и повредили кровлю.