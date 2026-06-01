01 июня 2026 в 15:24

«Опасная тропинка»: Медведев сравнил Пашиняна с Троцким в день его рождения

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в день рождения армянского премьера Никола Пашиняна сравнил его политику с действиями Льва Троцкого и вспомнил Рамона Меркадера в своем канале в МАКСе. По мнению Медведева, Пашинян использует формулу «ни войны, ни мира, а армию распустить»: хочет пользоваться льготами ЕАЭС, но при этом нацелен на вступление в Евросоюз.

Тов. Никол пошел опасной тропинкой тов. Троцкого. Отвечая на призыв провести референдум о том, в каком интеграционном объединении состоять Армении (ЕАЭС или ЕС), он применил легендарную формулу Льва Давидовича «ни войны, ни мира, а армию распустить». <...> Извилистая тропинка Троцкого закончилась для него весьма трагично, — написал Медведев.

Ранее он заявил, что из-за опасного курса премьера Армении народ республики потеряет доступ к рынкам России и всего ЕАЭС. По мнению политика, армянский лидер заблудился в ориентирах и ведет страну по губительному пути.

Кроме того, Медведев отметил, что Пашинян открыто взял курс на разрыв отношений с Москвой. Политик считает, что армянский премьер пытается завоевать дешевый авторитет на Западе, ставя под угрозу связи с Россией.

Также зампред Совбеза РФ обратил внимание, что Пашинян толкает республику на путь «бандеровской» Украины. Он подчеркнул, что армянский лидер не оценил многочисленные примеры братской помощи и поддержки со стороны Москвы.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
