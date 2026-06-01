01 июня 2026 в 15:48

Психолог рассказала об опасностях для подростков на каникулах

Психолог Кардиакос: сбитый в каникулы режим может разрушить организм

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сбитый в каникулы режим у подростков может разрушить организм, рассказала «Радио 1» семейный психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что высокий метаболизм и гормоны роста скрывают разрушение организма.

В детстве и юности организм не просто растет — он строит фундамент на всю жизнь. Каждая лишняя баночка колы и пачка чипсов — это кирпич в стене будущих проблем. Количество жировых клеток, сформированное в подростковом возрасте, остается с человеком навсегда, — рассказала Кардиакос.

Психолог подчеркнула, что похудеть во взрослом возрасте будет сложно из-за биологической памяти тела. По ее словам, важно следить за режимом питания и физической активностью подростков во время каникул.

Ранее психолог Карина Рихтере рассказала, что чтение может заменить для ребенка гаджеты во время каникул. Она отметила, что для начала лучше выбирать более легкую литературу.

