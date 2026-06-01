Психолог рассказала об опасностях для подростков на каникулах

Сбитый в каникулы режим у подростков может разрушить организм, рассказала «Радио 1» семейный психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что высокий метаболизм и гормоны роста скрывают разрушение организма.

В детстве и юности организм не просто растет — он строит фундамент на всю жизнь. Каждая лишняя баночка колы и пачка чипсов — это кирпич в стене будущих проблем. Количество жировых клеток, сформированное в подростковом возрасте, остается с человеком навсегда, — рассказала Кардиакос.

Психолог подчеркнула, что похудеть во взрослом возрасте будет сложно из-за биологической памяти тела. По ее словам, важно следить за режимом питания и физической активностью подростков во время каникул.

