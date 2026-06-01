01 июня 2026 в 16:18

Один украинский город полностью отказался от русской культуры

В Полтаве запретили книги, фильмы и музыку на русском языке

В Полтаве запретили книги, фильмы, музыку и спектакли на русском языке, сообщила уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская в своих соцсетях. Ограничения действуют в транспорте, заведениях общепита, культуры, на торговых площадках и в других публичных местах.

Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о запрете русскоязычного культурного продукта, — отметила омбудсмен.

Запрет касается в том числе концертов и культурно-образовательных мероприятий. При этом под ограничения попадут даже украинские произведения на русском языке.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что жители Украины массово возвращаются к русскому языку. Также он отметил, что 9 мая на Украине самым популярным запросом в интернете стал запрос о параде Победы и местные чиновники из-за этого бьют тревогу.

Также стало известно, что украинские мигранты на работе в Польше общаются в основном на русском языке. Большая часть прибывших в республику беженцев — жители русскоязычных регионов Украины.

