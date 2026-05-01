Российская армия уничтожила «кузницу» дронов ВСУ для атак на Крым

Российские военные уничтожили производство дронов-камикадзе «Рубака» в Полтаве, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По их данным, эти беспилотники использовались ВСУ для атак на Крым и ряд российских регионов. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Источники также отметили, что ракетным ударом был ликвидирован подпольный завод, расположенный в восьми километрах от города. Канал отмечает, что российская армия нанесла удар по авиабазе Полтава. По информации SHOT, в результате атак погибли не менее 50 военнослужащих ВСУ.

Предприятие состояло из трех крупных цехов, все они полностью разрушены. Завод считался одним из ключевых объектов по производству дронов-камикадзе данного типа.

Беспилотник «Рубака» оснащался боевой частью КЗ-5 массой 12,5 кг, из которых 8,5 кг приходилось на взрывчатое вещество. Он мог нести до 15 кг нагрузки на расстояние до 900 км со скоростью около 170 км/ч. Стоимость одного аппарата оценивалась в 1,5 млн рублей.

