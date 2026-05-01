День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 10:45

Российская армия уничтожила «кузницу» дронов ВСУ для атак на Крым

ВС России уничтожили производство дронов «Рубака» в Полтаве

ВС Украины ВС Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные уничтожили производство дронов-камикадзе «Рубака» в Полтаве, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники. По их данным, эти беспилотники использовались ВСУ для атак на Крым и ряд российских регионов. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Источники также отметили, что ракетным ударом был ликвидирован подпольный завод, расположенный в восьми километрах от города. Канал отмечает, что российская армия нанесла удар по авиабазе Полтава. По информации SHOT, в результате атак погибли не менее 50 военнослужащих ВСУ.

Предприятие состояло из трех крупных цехов, все они полностью разрушены. Завод считался одним из ключевых объектов по производству дронов-камикадзе данного типа.

Беспилотник «Рубака» оснащался боевой частью КЗ-5 массой 12,5 кг, из которых 8,5 кг приходилось на взрывчатое вещество. Он мог нести до 15 кг нагрузки на расстояние до 900 км со скоростью около 170 км/ч. Стоимость одного аппарата оценивалась в 1,5 млн рублей.

Ранее юный морпех на первой боевой задаче уничтожил украинский беспилотник Shark. 18-летний боец недавно прибыл в подразделение и прошел ускоренную подготовку. По словам командира соединения, работа ведется расчетом из нескольких человек. Он подчеркнул, что результат достигается за счет слаженных действий всех участников.

Европа
Украина
Полтава
ВСУ
ВС РФ
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Культура

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.