Морпехи ВС РФ рассказали об успешных ударах по тылам ВСУ в зоне СВО Морпехи ВС РФ бьют «Ланцетами» по логистике ВСУ на Добропольском направлении

«Ланцеты» применяются ВС России для поражения целей в тыловой зоне противника и нарушения логистических маршрутов ВСУ на Добропольском направлении, сообщил РИА Новости боец морской пехоты с позывным Кот. По его словам, эти беспилотники стали одним из ключевых инструментов работы по транспортной инфраструктуре.

Здесь жирные цели, потому что Добропольское направление активное. Бьем даже по движущимся целям. Все, что в тылу, всю логистику врага — надо уничтожить. <...> Если мы отрежем противнику все логистические пути, то ребята, которые спереди, долго там не просидят, — сообщил Кот.

В числе приоритетных задач рассматривается поражение транспортных средств и логистики ВСУ, уточнил он. Современные системы запуска «Ланцетов» стали более мобильными, что упрощает их применение и повышает безопасность расчетов, подчеркнул российский морпех.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил: Константиновка находится в клещах российской армии и осталось всего несколько километров до соединения наступающих подразделений. По его словам, в город входят две группировки ВС РФ и, как только они объединятся, населенный пункт окажется под контролем России.