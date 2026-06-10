Военкор рассказал о клещах вокруг Константиновки в ДНР Сладков: Константиновка в ДНР находится в клещах ВС России

Населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике находится в клещах Вооруженных сил России, осталось несколько километров для соединения наступающих российских подразделений, заявил военный корреспондент Александр Сладков в беседе с ИС «Вести». По его словам, в город заходят две группировки ВС РФ, как только они соединятся, Константиновка будет под контролем России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Константиновка сегодня в клещах. Две группировки заходят в город. Осталось пару километров для соединения. Как только соединятся, то город будет под нашим контролем полностью. Все-таки застройка, дома, какие-то технические постройки — это лишний вариант спрятаться, укрыться, замаскироваться, разместить какие-то минимальные склады, арсеналы, рассредоточить свои запасы. Это не поле, это не лесополоса, — отметил Сладков.

По оценке военкора, Константиновка в дальнейшем станет плацдармом для продвижения российских войск. Он добавил, что освобождение города неизбежно связано с большими трудностями из-за плотной застройки и наличия укрытий для противника.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия, по его словам, направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности. Украинское командование продолжает усиливать свою группировку на этом направлении, добавил эксперт. Он отметил, что Киев регулярно перебрасывает в данный район личный состав и военную технику. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.