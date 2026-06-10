Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 17:35

Военкор рассказал о клещах вокруг Константиновки в ДНР

Сладков: Константиновка в ДНР находится в клещах ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Населенный пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике находится в клещах Вооруженных сил России, осталось несколько километров для соединения наступающих российских подразделений, заявил военный корреспондент Александр Сладков в беседе с ИС «Вести». По его словам, в город заходят две группировки ВС РФ, как только они соединятся, Константиновка будет под контролем России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Константиновка сегодня в клещах. Две группировки заходят в город. Осталось пару километров для соединения. Как только соединятся, то город будет под нашим контролем полностью. Все-таки застройка, дома, какие-то технические постройки — это лишний вариант спрятаться, укрыться, замаскироваться, разместить какие-то минимальные склады, арсеналы, рассредоточить свои запасы. Это не поле, это не лесополоса, — отметил Сладков.

По оценке военкора, Константиновка в дальнейшем станет плацдармом для продвижения российских войск. Он добавил, что освобождение города неизбежно связано с большими трудностями из-за плотной застройки и наличия укрытий для противника.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия, по его словам, направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности. Украинское командование продолжает усиливать свою группировку на этом направлении, добавил эксперт. Он отметил, что Киев регулярно перебрасывает в данный район личный состав и военную технику. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Регионы
ДНР
СВО
спецоперация
Александр Сладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько времени уйдет на восстановление «Обороны Севастополя»
Мединский рекомендовал виновникам атаки на музей в Севастополе лечиться
Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран из-за сбитого вертолета
Политолог раскрыл истинное отношение Трампа к Путину и России
Сиамские близнецы родились в Словакии впервые почти за 20 лет
«Продажа пирожков»: Мединский о доходах панорамы Севастополя до 2014 года
Доля расчетов России со странами ШОС в национальных валютах превысила 90%
Генерал-полковник Чайко стал главкомом ВКС России
Врачи нашли зуб и волосы в яичнике 28-летней россиянки
Назван город, который хотят добавить в «Золотое кольцо»
Утерянный пазл: что нужно для достижения продовольственной безопасности
Звезда «Ландышей» рассказала о негативной реакции коллег на ее успех в кино
Военный эксперт назвал главную особенность украинского дрона Hornet
Россиянин погиб в ДТП в турецкой Аланье
«Должно быть подлинным»: раскрыт секрет нового спектакля «Анна Каренина»
Стали известны дата и место прощания с Людмилой Чурсиной
Мединский предупредил, что Украина «допрыгается» после удара по Севастополю
Пьянство мужа, брак с Андроповым, бездетность: как жила и умерла Чурсина
В Минцифры подтвердили разблокировку Roblox
Финансист предрек рублю ослабление к осени
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.