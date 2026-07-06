Ответные удары ВС России по объектам украинского военно-промышленного комплекса были высокоэффективными, заявил в беседе с ИС «Вести» военный корреспондент Александр Сладков. Он также указал на необходимость дальнейшего ослабления противника на крымском направлении и на других участках линии боевого соприкосновения.

Я хочу сказать браво нашей разведке. <...> Что значит реальная цель? Это когда ты попадаешь в определенную точку, а она еще детонирует и взрывается потом еще полдня, а то и сутки. Это есть признак того, что мы попали в склад, — отметил Сладков.

Отдельно военкор указал на реакцию Киева, который инициировал обсуждение в ООН. Он предложил сместить фокус дискуссии на события в Донбассе с 2014 года, включая гибель детей и трагедию с автобусом. По словам Сладкова, российская сторона готова к такому разговору.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российскими военными было нанесено поражение объекту «Киев-79» (ООО «Укр армо тех»). Данное предприятие считается одной из главных производственных баз, снабжающих Вооруженные силы Украины бронеавтомобилями.