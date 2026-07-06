Российские войска поразили ключевой завод бронеавтомобилей для ВСУ

Российскими военными было нанесено поражение объекту «Киев-79» (ООО «Укр армо тех»), сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Данное предприятие считается одной из главных производственных баз, снабжающих Вооруженные силы Украины бронеавтомобилями.

Поражены в городе Киеве: <…> промышленное предприятие «Киев-79» (ООО «Укр армо тех») — один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей (боеприпасов) для ракет различного типа и БПЛА, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли поражение военным аэродромам, а также критически важным объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Удары наносились скоординированными действиями авиации, беспилотных аппаратов, ракетных войск и артиллерии. Силы России ликвидировали логистические центры и производственные цеха, где изготавливались боевые дроны дальнего радиуса действия.

Между тем подразделения ВС РФ нанесли удар по стратегически значимому для украинской армии складу горюче-смазочных материалов в окрестностях Запорожья. При проведении атаки российские военнослужащие применили беспилотный летательный аппарат «Герань».