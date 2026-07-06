Российская «Герань» уничтожила склад снабжения ВСУ в районе Запорожья

Военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по важному для ВСУ складу горюче-смазочных материалов в районе Запорожья, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, при атаке российские бойцы задействовали беспилотник «Герань».

Расчеты БПЛА войск беспилотных систем точным ударом поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, эти действия стали ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.

До этого стало известно, что за прошедшую неделю российская армия освободила 14 населенных пунктов в зоне проведения СВО. Этот показатель стал самым большим с начала 2026 года. Под контроль ВС РФ перешли в том числе Богодаровка, Александровка, Малиновка, Пискуновка, Константиновка, Ровное, Лесное и Копани.