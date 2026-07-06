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06 июля 2026 в 07:25

ВС России поразили предприятия ВПК и ТЭК в Киеве и областях

Минобороны РФ сообщило о ночном массированном ударе по объектам на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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ВС РФ в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по объектам на территории Украины, сообщили ТАСС в Министерстве обороны страны. В ведомстве подчеркнули, что действия стали ответом на атаки Киева по гражданской инфраструктуре России.

По информации Минобороны, под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической сферы в Киеве и Киевской области. Также поражена инфраструктура военных аэродромов в ряде регионов, в том числе Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. При нанесении ударов использовались высокоточные средства большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Александровка. По данным ведомства, российская армия заняла район обороны ВСУ площадью более пяти квадратных километров.

До этого российские военные установили контроль над населенным пунктом Пискуновка в Донецкой Народной Республике. Задачу осуществили подразделения Южной группировки войск.

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