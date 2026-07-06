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06 июля 2026 в 04:53

За неделю российские войска освободили 14 населенных пунктов от ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ВС России за прошедшую неделю освободили 14 населенных пунктов, передают РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Это стало наибольшим показателем с начала 2026 года.

С 29 июня по 5 июля под контроль российских войск перешли Богодаровка и Александровка в Днепропетровской области, Малиновка, Пискуновка, Константиновка и Василевка в ДНР, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области. Также были освобождены Украинское, Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР, добавив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации.

Ранее силы противовоздушной обороны России за неделю перехватили и уничтожили не менее 3945 украинских беспилотников над территорией страны. По подсчетам агентства, наибольшее количество беспилотников было уничтожено 30 июня и 4 июля.

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