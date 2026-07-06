За неделю над Россией сбили почти четыре тысячи беспилотников ВСУ

За неделю над Россией сбили почти четыре тысячи беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны России за неделю перехватили и уничтожили не менее 3945 украинских беспилотников над территорией страны, передают РИА Новости, изучив сводки Министерства обороны РФ. По подсчетам агентства, наибольшее количество беспилотников было уничтожено 30 июня и 4 июля.

В эти дни средства ПВО сбили 806 и 893 БПЛА соответственно. Подавляющее большинство атак пришлось на европейскую часть России. При этом за предыдущий отчетный период, с 22 по 28 июня, силы ПВО России, по данным агентства, перехватили и уничтожили не менее 4440 украинских беспилотников.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. В Петербурге работали средства противовоздушной обороны.

Утром 4 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 389 украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.