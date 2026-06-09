Российские войска нашли способ ослабить ВСУ у Славянска

Российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Такие действия направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности.

Мы сейчас проводим плановые работы по уничтожению живой силы и техники вооруженных формирований Украины не только на передовых позициях, но и работаем над уничтожением логистики глубоко в тылу. По сравнению с предыдущей неделей — уже даже начало этой недели говорит том, что мы очень серьезно начали наносить удары по логистике украинских боевиков глубоко в тылу, что, естественно, ослабляет боеспособность украинской группировки на Славянско-Дружковском участке, — заявил Марочко.

Украинское командование продолжает усиливать свою группировку на этом направлении, добавил эксперт. Он отметил, что Киев регулярно перебрасывает в данный район личный состав и военную технику.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за прошедшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использует украинская армия. Также были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.