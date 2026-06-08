Российские войска поразили ключевые склады ВСУ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использует украинская армия, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что также поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. По информации ведомства, в операции принимали участие бойцы подразделений группировки войск «Юг».

Прежде стало известно, что российские средства ПВО за 12 часов сбили 58 украинских беспилотников. Министерство обороны РФ проинформировало, что атакам подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, Краснодарский край, Крым, а также акватория Черного моря. Работа была проведена в течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.