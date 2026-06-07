Названо количество сбитых БПЛА ВСУ над Россией за 12 часов

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов сбили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Атакам подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватория Черного моря.
В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.
Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что трое мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины в Запорожской области, причем двое из них госпитализированы. Руководитель города уточнил, что огонь велся по жилым кварталам, из-за чего серьезно пострадал многоквартирный дом.
Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Глушковском районе от прицельного удара беспилотника Вооруженных сил Украины погиб местный житель. Глава региона уточнил, что трагический инцидент случился в населенном пункте Нижний Мордок.