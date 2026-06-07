Названо количество сбитых БПЛА ВСУ над Россией за 12 часов Минобороны сообщило об уничтожении 58 украинских беспилотников за 12 часов

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов сбили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Атакам подверглись Белгородская, Брянская и Курская области, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватория Черного моря.

В течение дня в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что трое мирных жителей пострадали при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины в Запорожской области, причем двое из них госпитализированы. Руководитель города уточнил, что огонь велся по жилым кварталам, из-за чего серьезно пострадал многоквартирный дом.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Глушковском районе от прицельного удара беспилотника Вооруженных сил Украины погиб местный житель. Глава региона уточнил, что трагический инцидент случился в населенном пункте Нижний Мордок.