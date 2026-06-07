Житель Курской области стал жертвой целенаправленной атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в Глушковском районе, сообщил в своем канале в МАКСе глава региона Александр Хинштейн. Губернатор уточнил, что трагедия произошла в селе Нижний Мордок.

Накануне в селе Нижний Мордок Глушковского района дрон целенаправленно атаковал местного жителя. К огромной скорби, 60-летний мужчина погиб на месте, от всего сердца соболезную родным и близким, — говорится в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник сообщил, что трое мирных граждан пострадали в результате удара украинским беспилотником по гражданскому объекту в Горловке Донецкой Народной Республики. Дипломат отметил, что атакованное строение не относилось к военной инфраструктуре.

Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в поселке Белая Березка дрон-камикадзе атаковал легковушку, принадлежащую гражданскому. От этого удара пострадало пять человек, причем четверо из них несовершеннолетние.