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06 июня 2026 в 21:18

Дети пострадали при ударе дрона ВСУ по Брянской области

Ковальчук: четверо детей ранены при атаке БПЛА на Белую Березку под Брянском

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В поселке Белая Березка Брянской области дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В результате ранены пятеро человек, включая четверых детей.

В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них — дети, — указал глава региона.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили два летевших в сторону Москвы дрона ВСУ. Мэр столицы Сергей Собянин не уточнил, к какому типу принадлежали уничтоженные БПЛА.

До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко передавал, что въезд в Большую Ижору полностью свободен, транспортных ограничений нет. Специалисты отобрали пробы воздуха с помощью мобильной лаборатории — превышения предельно допустимых концентраций загрязнителей не зафиксировано.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом было уничтожено восемь украинских дронов. Двое гражданских легко ранены осколками. Атака была отражена силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

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дроны
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