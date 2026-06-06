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06 июня 2026 в 13:10

Развожаев назвал число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: два человека пострадали после атаки ВСУ на Севастополь

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Восемь украинских беспилотников сбили над Севастополем, два мирных жителя получили легкие осколочные ранения, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Атака была отражена силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

Всего было сбито восемь БПЛА в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны. Пострадали два мужчины: один во время атаки находился на улице, другой — в своем частном доме в СНТ. У них осколочные ранения легкой степени, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что за сутки средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб и 911 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, уничтожены четыре снаряда американских РСЗО HIMARS.

Помимо этого, временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по селу Чубковичи пострадала женщина с двумя маленькими детьми. Раненых срочно госпитализировали и оказали им полный объем медпомощи.

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