Минобороны России раскрыло количество сбитых дронов ВСУ за сутки

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 13 управляемых авиабомб и 911 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в МАКСе. Также сбиты четыре реактивных снаряда американских РСЗО HIMARS.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 911 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по селу Чубковичи пострадала женщина с двумя маленькими детьми. Раненых срочно госпитализировали и оказали им полный объем медпомощи, подчеркнул чиновник.

Кроме того, оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Усть-Лабинске после атаки украинского дрона загорелась нефтебаза. Жертв нет, эвакуированы 60 человек, в соседних домах выбиты стекла.

ТАкже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при атаке беспилотника на пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Симферополь, погибли семь человек. Одиннадцать пассажиров пострадали и получили медицинскую помощь.