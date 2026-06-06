Нефтебаза загорелась после атаки дрона ВСУ в Усть-Лабинске

В Усть-Лабинске после удара украинского беспилотника загорелась нефтебаза, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале. Предварительно, жертв нет, из соседних домов эвакуировали 60 человек, в зданиях выбиты стекла.

В Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление. К тушению пожара привлекают 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром 6 июня Северная столица подверглась массированной атаке беспилотников. Были задействованы системы противовоздушной обороны, горожан просили не покидать жилье.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при ударе беспилотника по пассажирскому автобусу, который следовал из Москвы в Симферополь, погибли семь человек. Еще 11 пассажиров получили ранения, им была оказана врачебная помощь.