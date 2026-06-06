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06 июня 2026 в 07:53

Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке ВСУ

Беглов: утром 6 июня Санкт-Петербург попал под масштабную атаку БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Утром 6 июня Санкт-Петербург попал под масштабную атаку БПЛА, заявил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале. Он отметил, что в городе работают системы ПВО, и призвал жителей оставаться дома.

Утром 6 июня Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО, — написал Беглов.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны уничтожили над Ленинградской областью 72 беспилотника. Глава региона Александр Дрозденко уточнил, что работа по отражению атаки продолжается. Опасность атаки была объявлена в 03:59.

До этого российские силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников в пятницу, 5 июня, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Минобороны РФ информировало, что БПЛА, в частности, были ликвидированы в акватории Черного моря.

5 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников на подлете к городу. По его данным, аппараты были уничтожены в районах Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.

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