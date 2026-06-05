Минобороны России сообщило об атаке сотни украинских дронов Минобороны: ПВО сбила 106 украинских БПЛА в небе над Россией

Российские силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников в пятницу, 5 июня, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени, сообщило Минобороны в мессенджере МАКС. БПЛА, в частности, были ликвидированы в акватории Черного моря.

5 июня с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к городу. Он подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

Также пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю 47 управляемых авиабомб. По данным ведомства, также были ликвидированы 3084 украинских беспилотника самолетного типа.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 5 июня перехватили и ликвидировали 123 украинских беспилотника над регионами России. По данным Минобороны, БПЛА сбили над территориями Воронежской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Орловской и Тульской областей.