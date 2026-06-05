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05 июня 2026 в 12:12

Средства ПВО сбили за неделю 3084 беспилотника ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Российские средства противовоздушной обороны сбили за неделю 47 управляемых авиабомб, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, также ликвидированы 3084 украинских беспилотника самолетного типа.

Сбиты 47 управляемых авиационных бомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 3084 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

До этого представители российских силовых структур сообщили, что две переброшенные бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (35-я и 39-я) не способны стабилизировать обстановку на участке Моначиновка — Нечволодовка в Харьковской области. По их данным, фиксируются случаи оставления позиций.

Ранее сообщалось, что ведется поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ. По словам источника, латиноамериканцев заманивают в ряды украинской армии обещаниями больших заработных плат и комфортных условий, однако на деле их используют в качестве пушечного мяса. Родственники по большей части не получают компенсаций после смерти наемников.

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