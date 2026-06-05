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05 июня 2026 в 03:25

Морпехи ВСУ сдаются в попытке заткнуть дыры под Харьковом

РИА Новости: две бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры под Харьковом

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Две переброшенные бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (35-я и 39-я) неспособны стабилизировать обстановку на участке Моначиновка — Нечволодовка в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, фиксируются случаи оставления позиций.

Участок протяженностью около 10 километров к северо-западу от Купянска важен для ВСУ, так как его потеря не позволит украинским войскам приблизиться к городу. Несмотря на угрозы расстрела со стороны командования и наличие ям для дезертиров, обстановку переломить не удается.

По словам источника, комбат 35-й бригады Зорян Пелых (Хантер) находится в отчаянном положении спустя две недели после переброски. Живучесть военного этой бригады в среднем не превышает двух суток из-за применения российских авиабомб ФАБ-250/500, плотного огня артиллерии и дронов.

Если комбат не остановит бегство, его уже предупредили, что будет снят и пойдет удерживать позиции рядовым, — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что командир группы 8-го полка Сил специальных операций Украины капитан Дмитрий Иващишин ликвидирован российским FPV-дроном в районе населенного пункта Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Он был уроженцем Николаева.

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Харьковская область
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морпехи
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