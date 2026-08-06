Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 6 августа 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в четверг, 6 августа: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Дементиевки, Липцев, Соснового Бора, Погорелого, Избицкого, Бережного, Малого Бурлука, Должанки, Приколотного, Купино, Колодезного и Заречного. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Стрелковые бои идут также в районе Щербаковки, Кудиевки и Гоптовки», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на четырех участках до 400 метров.

«Стрелковые бои продолжаются в селе Ивановка, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района. Противник продолжает переброску в Волчанский район иностранных наемников. Несколько боевых групп зафиксированы в районах Приколотного и Верхнего Салтова. По скоплениям живой силы противника отработала наша авиация. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Анищино (Анискино)», — добавил «Северный ветер».

«Военная хроника» пишет, что, по мнению польских СМИ, ВС РФ начали активно давить ВСУ и Нацгвардию Украины силами 34-й отдельной мотострелковой бригады со стороны Артельного в Харьковской области.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Основной целью этой наступательной акции является поддержка проводимого с апреля 2026 года наступления 71-й мотострелковой дивизии ВС РФ в направлении Белого Колодезя. В рамках этой операции российские ДРГ с конца июня 2026 года, используя захваченный плацдарм на южном берегу реки Волчьей в районе Волоховки, периодически подходят к Белому Колодезю и в конечном итоге создали благоприятные условия для его штурма (МО РФ, напомним, заявило, что его взяли)», — отметили авторы канала.

Они подчеркнули, что в полосе между Артельным и Шевяковкой (это всего три километра в глубину украинской территории) основной акцент российских подразделений был направлен на урочище Россоши, расположенное на стыке полосы обороны батальонно-тактической группы ВСУ.

«Наступление, как пишут поляки, поддерживалось массированным применением ФАБ с УМПК. 22 июля после нескольких попыток РФ удалось захватить упомянутый лесной массив. В последующие дни 34-я мотострелковая бригада ВС РФ углубила прорыв, заняв большую часть села Артельного и подойдя к расположенным в шести километрах от границы с РФ Иващино и Устиновке. Предпринятая командованием российской бригады в окрестностях 24 июля попытка быстрого захвата первого из этих сел с помощью штурма увеличенным числом штурмовых групп при поддержке с воздуха завершилась успехом — украинские подразделения Нацгвардии были вытеснены из Иващино. В настоящее время продолжаются бои за контроль над Устиновкой, а также к западу от Иващино за тактически важную высоту 214.1. Устиновка остается в серой зоне, тогда как вершина высоты 214.1, как считают поляки, по-прежнему контролируется подразделениями бригады „Хартия“. В то же время 34-я бригада ВС РФ пытается расширить созданный в приграничной зоне Харьковской области прорыв путем захвата леса у северной окраины Артельного, превращенного украинскими подразделениями НГУ в крупный опорный пункт», — добавила «Военная хроника».

Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкое и Ивановка.

«ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области», — добавили в МО РФ.

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