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06 августа 2026 в 11:21

Мать пыталась спасти сына и погибла вместе с ним на глазах у троих детей

Женщина с трехлетним сыном погибли после падения из окна в Раменском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Женщина вместе с трехлетним сыном погибла после падения из окна седьмого этажа в подмосковном Раменском, сообщает Telegram-канал Mash. Трагедия произошла на глазах у троих других детей.

По предварительным данным, ребенок играл с братьями и сестрой, забрался на подоконник и потерял равновесие. Мать попыталась его удержать, но не смогла и выпала из окна вместе с ним.

Мальчик умер до приезда скорой помощи. Женщину пытались спасти медики, однако она скончалась по дороге в больницу.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что в Измайлово двухлетний мальчик выпал из окна квартиры. Ребенка госпитализировали. По предварительным данным, незадолго до происшествия мальчик находился без присмотра взрослых в комнате с открытым окном.

До этого сообщалось, что в Приморье полуторагодовалая девочка выжила после падения с третьего этажа. Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала. После этого девочка упала вниз и получила тяжелые травмы. Девочка сможет ходить после долгого периода восстановления.

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